В интервью рэпер назвал себя пророссийским человеком, а также поддержал кровавый режим кремлевского диктатора.

Скандальный американский рэпер Канье Уэст снова попал в центр обсуждений. На этот раз он возмутил мир своими высказываниями на шоу конспиролога Алекса Джонса. Вот что Уэст сказал в эфире:

"Я вижу хорошее в Гитлере. Я люблю всех. Этот парень изобрел автобан, изобрел микрофон, которым я пользуюсь. Вы не можете возразить, что он сделал что-то хорошее. Мне надоело это. Каждый человек имеет определенную ценность, особенно Гитлер. А еще Гитлер был христианином. Мне нравится Гитлер".

Отметим, согласно историческим фактам с открытых источников, первый микрофон изобрели весной 1877 года. Тогда же американские изобретатели Эмиль Берлинер и Томас Эдисон получил патент на устройство, которое могло усиливать голос.

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Уэст также добавил, что не верит в то, что Гитлер совершал геноцид:

"У Гитлера была действительно хорошая одежда, он был хорошим архитектором, он был христианином и не убил бы 6 миллионов евреев".

Через несколько часов после эфира Уэст опубликовал в Твиттере несколько фото, в том числе изображение звезды Давида со свастикой.

Также в эфире программы публицист Ник Фуэнтес сказал: "Я очень пропутинский и пророссийский". На это экс-муж Ким Кардашьян ответил: "Я тоже".

На такие высказывания и публикации скандального рэпера уже отреагировал Илон Маск. В социальной сети Twitter, которая принадлежит Маску, аккаунт Канье Уэста был заблокирован.

Вот как бизнесмен прокомментировал решение о блокировке:

"Я старался изо всех сил. Несмотря на это, он снова нарушил наше правило против подстрекательства к насилию. Аккаунт будет заблокирован".

Кто такой Канье Уэст

45-летний американский рэпер, музыкальный продюсер, автор песен и миллиардер. Бывший муж Ким Кардашьян.

Напомним, Канье Уэст избил попросившего у него автограф фаната.

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