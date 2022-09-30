По словам девушки, ее увезли на "воспитательную беседу".

В Москве задержали научную журналистку Асю Казанцеву. Она заявила, что причина – так называемые "референдумы". Репортершу отвезли в отделение МВД для "воспитательной беседы".

Об инциденте Казанцева сообщила на личной странице на Facebook.

"Ну вот, опять задержали. На этот раз в метро Пионерская, по камерам. Сначала сказали, что как призывника, но потом уточнили, что из-за "референдумов". Везут в МВД Филевский парк, видимо, на воспитательную беседу. "ОВД-Инфо" в курсе", — написала Казанцева.

Видео дня

Как предполагает журналистка, причиной задержания стали ее высказывания против фейковых "референдумов". Например, на своей странице на Facebook она опубликовала ролик, который показали на телевидении в Нидерландах. На видео троллят Путина и утверждают, что Россия — это часть их страны, а президент обманывает население. Казанцева назвала ролик "реалистичной, конструктивной повесткой".

Курьезы в России на фоне мобилизации и "референдумов"

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