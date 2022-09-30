В Кремле заявили, что продолжат войну.

Оккупированные Донецкая, Луганская, Херсонская и Запорожская области после аннексии станут "суверенной территорией РФ и на них будет распространяться договор о Союзном государстве".

Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишут росСМИ.

По его словам, в Кремле на специальной церемонии оккупанты подпишут четыре договора об аннексии украинских территорий. После этого Россия будет расценивать все удары по захваченной территории, как агрессию против РФ.

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Песков также прокомментировал возможности переговоров с украинской стороной. Он заявил, что война продолжится, и требования страны-агрессора не меняются.

Затронул прес-сек Путина и тему ядерной эскалации военного конфликта.

"Насчет ядерной эскалации говорят люди, которые ведут себя безответственно. Мы не хотим развивать эту тему. Мы призываем всех ответственно себя вести... Что касается всей этой ядерной дискуссии, то еще раз мы можем всех пригласить ознакомиться с соответствующей доктриной, где все написано", - заявил Песков.

Аннексия оккупированных территорий

21 сентября вместе с объявлением в России частичной мобилизации Путин заявил также о проведении на всех оккупированных территориях Украины "референдумов". Часть своей речи он посвятил ядерным угрозам Западу.

В ответ мировое сообщество осудило действия Кремля и пригрозило Москве новыми санкциями.

Западные аналитики уверены, что РФ может попытаться "аннексировать" захваченные районы, чтобы провести насильственную мобилизацию украинских мужчин.

По этому поводу уже возмутились в Офисе президента Украины.

"Принуждение граждан к войне в оккупированных регионах – ничто иное, как попытка масштабной зачистки территории от нелояльного населения со стороны Москвы", – отметил советник главы ОПУ Михаил Подоляк.

В Институте изучения войны убеждены, что Путин, скорее всего, объявит о незаконной аннексии украинских территорий 30 сентября. Депутаты Госдумы получили приглашение прибыть в Кремль в этот день.

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