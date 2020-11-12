Школьница рассказала свою версию произошедшего.

В Москве ученица восьмого класса отравилась кокаином.

Об этом сообщает Телеграм-канал Mash.

Школьница рассказала, что, гуляя в одном из домов, нашла на подоконнике сверток, открыла его из любопытства и понюхала.

Читайте такжеРоссиянин приревновал жену и сломал ноги годовалой дочери (фото)

"А дальше всё пошло не так: кокс оказался бадяжным, Алине поплохело, её увезли в нарколожку, где она и рассказала эту историю. В организме подростка нашли кокаинум и доложили в полицию", - говорится в сообщении.

Отца подростка привлекли к административной ответственности, а ее бабушка говорит, что все произошло неожиданно.

"Это очень неожиданно, чудесная девочка, просто чудесная. Весной она глоток выпила вина, но вместе с таблетками. Таблетки, которые ей нельзя, наверное. Это просто случайность, она очень хорошая девочка", - сказала женщина.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН