Секретарь СНБО отметил, что российские власти сами формируют такую позицию.

Антисемитские протесты, которые переросли в погромы в Махачкале, скорее всего, будут расширяться на территории Российской Федерации. Такую позицию формирует российская власть.

"Диктатура, фашизм и российский нацизм всегда шагают рядом с антисемитизмом: события в Махачкале, объятия из ХАМАС, запрет деятельности СОХНУТ, грязные шутки Путина (президента РФ Владимира Путина - УНИАН) о евреях - набирающая силу тенденция официальной антиизраильской позиции Кремля", - сообщил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов в соцсети X.

При этом он отметил, что в России уже не может себя чувствовать в безопасности ни один еврей или гражданин Израиля. По его мнению, антиизраильские настроения в РФ будут только расти, поэтому стоит ожидать новых вспышек насилия.

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"Начало в России черносотенских погромов - вопрос времени. Россия все равно ненавидит все народы, избирающие свободу", - отмети Данилов.

Справка УНИАН. Черносотенцы – это собирательное название ряда российских монархических и ультранационалистических организаций, которые возникли в Российской империи после революции 1905 года. Их разгул наблюдался до 1914 года. Они запомнились еврейскими погромами и уничтожением всего, что могло называться украинским.

Антисемитсткие протесты в Дагестане - что известно

Вечером 28 октября сотни жителей российской республики Дагестан собрались возле гостиницы в Хасавюрте. Туда якобы должны были привезти "израильских беженцев".

Кроме того, в ночь с 28 на 29 октября в Нальчике в Кабардино-Балкарской Республике подожгли строящийся еврейский культурный центр.

На следующий день сотни демонстрантов в Дагестане ворвались в аэропорт Махачкалы, где заблокировали взлетно-посадочную полосу и попытались попасть на самолет, прибывший из Израиля.

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