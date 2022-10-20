Отец уже заявил, что это решение "политического характера".

Правоохранители Италии арестовали Артема Усса, сына губернатора Красноярского края Александра Усса. Его обвиняют в отмывании денег и нарушении санкций.

Соответствующая информация появилась на официальном сайте Министерства юстиции США.

Уссу грозит экстрадиция в Соединенные Штаты, где он проходит, как обвиняемый по делу об отмывании денег и уклонении от санкций. По данным американского ведомства, сын российского губернатора приобрел оборудование для спутников-шпионов и ввез его в Россию. Это нарушение ограничений, которые были введены против РФ после полномасштабного вторжения в Украину.

Видео дня

Усс также обвиняется в отмывании денег с помощью схем реализации нефти из Венесуэлы. Для этого он использовал подставные компании и криптовалюты.

Сейчас в розыске США находятся пять россиян. Из них арестовали двух — Усса и Юрия Орехова, совладельца немецкой компании NDA GmbH. С ее помощью осуществлялись закупки электроники и военного оборудования, которые запрещены для продажи РФ.

"В случае вынесения обвинительного приговора им грозит до 30 лет лишения свободы", — информируют в итальянской полиции.

А тем временем Александр Усс уже успел прокомментировать арест сына. По словам пропутинского политика, такое решение имеет "политический характер".

Нарушения закона россиянами за границей

В Норвегии за прошедшую неделю арестовали группу жителей РФ. Все они осуществляли съемку стратегических объектов на территории скандинавской страны.

Гражданку РФ Юлию Прохорову, которая провоцировала украинцев во время митинга, депортируют из Австрии. Позже выяснилась, что оно торговала собой.

В начале сентября русскоязычная женщина ударила украинского ребенка в самолете Вена — Валенсия.

Вас также могут заинтересовать новости: