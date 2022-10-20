Правоохранители Италии арестовали Артема Усса, сына губернатора Красноярского края Александра Усса. Его обвиняют в отмывании денег и нарушении санкций.
Соответствующая информация появилась на официальном сайте Министерства юстиции США.
Уссу грозит экстрадиция в Соединенные Штаты, где он проходит, как обвиняемый по делу об отмывании денег и уклонении от санкций. По данным американского ведомства, сын российского губернатора приобрел оборудование для спутников-шпионов и ввез его в Россию. Это нарушение ограничений, которые были введены против РФ после полномасштабного вторжения в Украину.
Усс также обвиняется в отмывании денег с помощью схем реализации нефти из Венесуэлы. Для этого он использовал подставные компании и криптовалюты.
Сейчас в розыске США находятся пять россиян. Из них арестовали двух — Усса и Юрия Орехова, совладельца немецкой компании NDA GmbH. С ее помощью осуществлялись закупки электроники и военного оборудования, которые запрещены для продажи РФ.
"В случае вынесения обвинительного приговора им грозит до 30 лет лишения свободы", — информируют в итальянской полиции.
А тем временем Александр Усс уже успел прокомментировать арест сына. По словам пропутинского политика, такое решение имеет "политический характер".
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