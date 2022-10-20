Заявление Джорджии Мелони прозвучало после того, как ее союзник по коалиции Сильвио Берлускони вновь выразил свои симпатии к Путину и обвинил Зеленского в развязывании войны.

Джорджия Мелони, которая вероятно станет следующим премьер-министром Италии, заявила, что ее новое правительство будет пронатовским и полноправной частью Европы.

Ее заявление прозвучало после того, как ее союзник по коалиции Сильвио Берлускони вновь выразил свои симпатии к российскому диктатору Владимиру Путину и обвинил президента Украины Владимира Зеленского в развязывании войны, пишет Reuters.

Мелони заявила, что любая партия, которая не согласна с ее линией внешней политики, не должна входить в состав правительства.

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"Италия с нашим правительством никогда не будет слабым звеном на Западе", - сказала она.

Мелони защищала Украину с тех пор, как в феврале Россия начала полномасштабное вторжение, и поддерживала западные санкции против Москвы.

"В одном я была, есть и всегда буду ясна. Я намерена возглавить правительство с четкой и недвусмысленной внешнеполитической линией. Любой, кто не согласен с этим краеугольным камнем, не может быть частью правительства", - сказала она.

Новые заявления Берлускони о Путине и войне в Украине

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони является давним другом Путина. На этой неделе итальянское издание LaPresse опубликовало две аудиозаписи его выступления перед депутатами своей партии "Вперед, Италия" в нижней палате парламента. В первой аудиозаписи он рассказал, что снова связался с российским президентом и обменялся "приятными письмами" и подарками.

Во второй аудиозаписи Берлускони заявил, что Украина якобы провалила "мирное соглашение 2014 года", которое было разработано, чтобы "положить конец войне в Донецкой и Луганской областях на востоке Украины".

Повторяя обвинения Путина, которые были отвергнуты Украиной, Берлускони сказал, что Зеленский якобы значительно усугубил ситуацию, когда пришел к власти в 2019 году.

Берлускони также повторил утверждение, что Путин поддался внутреннему давлению и вторгся в Украину только для того, чтобы создать новое правительство "из порядочных людей со здравым смыслом".

После того как была опубликована первая запись, партия "Вперед Италия" заявила, что взгляд Берлускони на войну "соответствует позиции Европы и Соединенных Штатов".

Оппозиционеры обвинили Берлускони в подрыве доверия к Мелони. "Комментарии Берлускони очень серьезные и несовместимы с позицией Италии и Европы", - сказал лидер левоцентристской Демократической партии Энрико Летта.

Дружба Берлускони и Путина

В апреле давний друг российского террориста №1 заявил, что всегда считал Путина "человеком демократии и мира", однако теперь разочарован им.

Уже позже он сказал, что Европа должна объединиться и попробовать заставить правительство Украины принять требования России. По его словам, посадить Путина за стол переговоров с помощью резких заявлений не получится.

Также он заявлял, что отправка "вооружений в Украину делает Италию соучастницей данного конфликта".

В сентябре бывший премьер Италии Сильвио Берлускони заявил, что российского президента Владимира Путина "втянули" в войну в Украине. По его словам, российская армия должна была заменить правительство Украины "приличными людьми".

Он отметил, что историю про убийство русскоязычных на востоке Украины создали российские СМИ, а репортажи, которые продвигаются "сепаратистскими силами" и националистически настроенными политиками, "не оставили Путину другого выбора".

Впоследствии Берлускони заявил, что его слова были "слишком упрощены". "Агрессия против Украины неоправданна и неприемлема, позиция [Forza Italia] ясна. Мы всегда будем с ЕС и НАТО", - добавил он.

Выборы в Италии - победа правого альянса с пророссийскими политиками

Последние заявления Берлускони прозвучали, когда он ведет переговоры о постах министров в новом правительстве после выборов в Италии 25 сентября, которые принесли победу правому альянсу.

26 сентября стало известно, что правый альянс во главе с партией "Братья Италии" Джорджии Мэлони одержал победу на парламентских выборах в Италии. В альянс также входят партия "Лига" Маттео Сальвини и "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони.

После победы на выборах Джорджия Мелони пообещала президенту Украины Владимиру Зеленскому "верную поддержку" ее страны. Ранее Зеленский поздравил Мэлон и ее политическую силу с победой на выборах. Он написал, Украина рассчитывает на плодотворное сотрудничество с новым итальянским правительством". Ожидается, что Мелони будет назначена премьер-министром на следующей неделе.

За отношениями между правой коалицией Италии и Россией внимательно следят. Лидер "Лиги" Маттео Сальвини часто хвалил Путина и носил футболку с лицом российского лидера.

А во вторник новоизбранный спикер нижней палаты Лоренцо Фонтана политик Лиги, заявил в интервью на государственном телевидении о последствиях санкций против России. "Они могут стать бумерангом, и мы окажемся в больших трудностях", - сказал он в ток-шоу Porta a Porta.

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