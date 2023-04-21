Генсек НАТО подчеркнул необходимость обсуждать поставки и обеспечение ВСУ.

Битва на истощение в Украине постепенно превращается в войну логистик.

Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг перед очередным заседанием на авиабазе "Рамштайн" 21 апреля, пишет "Укринформ".

"Вероятно, иногда это звучит немного скучно, но логистика чрезвычайно важна. Сейчас идет битва на выносливость, и эта битва на выносливость превращается в логистическую войну. Итак, я приветствую все объявления, которые, как я ожидаю, появятся сегодня в этом смысле", - сказал он.

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По словам генсека, он ожидает, что во время заседания союзники по НАТО и партнеры объявят о дополнительной помощи Украине, и не только о новых платформах, но также по обеспечению дееспособности уже поставленных платформ вооружения.

"Чтобы иметь боевые танки, вам также нужно иметь огромное количество боеприпасов, топлива, трейлеры, чтобы перемещать тяжелое оборудование, ремонтные машины и многое другое. Поэтому иногда мы недооцениваем всю логистику, которая должна быть организована, чтобы иметь в оперативной готовности такую способность, как боевые танки", - пояснил Столтенберг.

Вооружение для Украины - что в последнее время поставляют

18 апреля Вооруженные силы Канады показали процесс подготовки отправки танков Leopard 2A4 для Украины.

19 апреля стало известно, что Великобритания подарила Украине эскадрон из 14 своих танков Challenger 2.

На днях Дания и Нидерланды объявили о планах передать Украине 14 танков Leopard 2. Поставить их смогут в начале 2024 года.

Кроме того, Киев получил второй немецкий ЗРК Iris-T.

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