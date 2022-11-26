Оккупанты пытаются создать противовес фактической монополии Пригожина в сфере ЧВК на России.

Россия назначила нового "смотрящего" за тюрьмами на своей и временно оккупированных территориях Украины.

По данным Головного управления разведки Минобороны Украины новым "смотрящим" за тюрьмами на всей территории РФ и временно оккупированных территориях Украины стал Армен Саркисян (Армен Горловский) - криминальный авторитет из Горловки, близкий к семье президента-беглеца Виктора Януковича и связан с еще одним уголовником – Юрием Иванющенко (Юра Енакиевский). Находится в украинском розыске как один из организаторов убийств на Майдане. Теневой надзиратель всего бизнеса в оккупированной Горловке. От 24 февраля занимается мародерством и "отжимом" бизнесов на оккупированных территориях Украины.

"Одним из главных направлений его деятельности определено создание новой "частной военной компании". Предполагается, что в течение ограниченного времени новая структура завербует значительное количество "новобранцев". Образцом для проекта должна стать печально известная ЧВК "Вагнер". "Новобранцев" для ЧВК будут набирать в именно местах лишения свободы", - отмечают в ГУР.

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Этот "проект" должен усилить оккупационный контингент и создать внутреннюю конкуренцию среди российских ЧВК. Спонсором новой ЧВК стал российско-армянский бизнесмен Самвел Карапетян - прокремлевский бизнесмен армянского происхождения, один из спонсоров российской агрессии против Украины.

"Создание новой структуры-попытка создать противовес фактической монополии Пригожина в сфере ЧВК на России", - отмечают в разведке.

Наемники на войне в Украине

Активнее всего в Украине воюют наемники ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Впрочем, компания в определенный момент испытывала нехватку "пушечного мяса", поэтому пошла на вербовку заключенных.

Еще в августе стало известно, что основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин лично вербует заключенных. Он ездил колониями и призывал русских отправляться на войну против Украины. На фоне провалов и постоянных потерь РФ, так страна-агрессор пытается компенсировать нехватку живой силы.

В ноябре УНИАН уже сообщал, что в России из колоний исчезли тысячи заключенных на фоне войны в Украине. Число людей в российских колониях за два первых месяца осени текущего года сократилось на 23 тысячи. Это связывают с тем, что заключенных вербуют в ЧВК "Вагнера".

По данным украинского Генштаба, в Донецкую область перемещены отдельные подразделения оккупантов с территории Чеченской Республики и из состава частной военной компании "Вагнер".

Офицер первой отдельной бригады специального назначения имени Ивана Богуна Тарас Березовец описал ситуацию под Бахмутом. Он отметил, что там действуют как "мобики", так и наемники ЧВК Евгения Пригожина "Вагнер".

Оказалось, у них очень наглая тактика. Однако это все равно не помогает оккупантам захватить Бахмут.

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