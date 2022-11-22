Кроме того, обнаружена перегруппировка вражеских войск в Запорожской области.

В Донецкую область перемещены отдельные подразделения оккупантов с территории Чеченской Республики и из состава частной военной компании "Вагнер".

Как отметили в вечерней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины, подразделения переместили с целью наращивания группировки российских войск.

"Во временно оккупированный город Дебальцево Донецкой области, с целью наращивания группировки войск, были перемещены отдельные подразделения с территории Чеченской Республики и из состава частной военной компании "Вагнер", – говорится в сообщении.

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Кроме того, отмечается, что выявлена перегруппировка отдельных подразделений оккупантов в районе населенного пункта Молочанск Запорожской области. По имеющейся информации, высвобождены отдельные позиции и сняты отдельные блокпосты.

Ситуация на Донетчине

Российские войска пытаются усилить свои позиции на оккупированных территориях после отступления из Херсона. По данным ISW, российские войска начинают усиливать свои позиции в оккупированных Луганской, Донецкой и восточной части Запорожской областей за счет личного состава, отведенного из Херсонской области, и мобилизованных военных.

Военный эксперт Владислав Селезнев считает, что атаки россиян на Авдеевском направлении в Донецкой области не станут успешными даже после подкрепления профессиональными военными, вышедшими из-под Херсона.

Кроме того, россияне не прекращают бить по гражданской инфраструктуре Донбасса. Так, 22 ноября 2022 года оккупанты обстреляли Часов Яр в Донецкой области, в результате чего были ранены два человека.

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