Огонь видно из разных частей города.

В российском городе Туапсе (Краснодарский край) пылает масштабный пожар в районе нефтеперерабатывающего завода "Роснефти".

Об этом сообщает ASTRA. По предварительной информации, по нефтеперерабатывающему заводу ударил беспилотник.

В то же время телеграм-канал "Baza" пишет, что в полночь БПЛА попал в вакуумную установку на объекте. В других пабликах пишут, что огонь виден из разных районов города. Предварительно, без пострадавших

SOTAvision сообщает, что ситуация в Туапсе обостряется после инцидента на нефтезаводе.

"Появились новые кадры, на которых слышны звуки сирен. Согласно сообщениям очевидцев, местным жителям рекомендовано немедленно искать укрытие", – говорится в сообщении.

В сети уже публикуют кадры с места пожара. Официальной информации от российских властей на данный момент нет.

Обновлено: Пожар на территории нефтебазы в Туапсе локализован, горит вакуумная установка, пострадавших нет. Об этом сообщил глава Туапсинского района Сергей Бойко, пишет пропагандистский ресурс ТАСС.

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СМИ сообщают, что в России создали новый имитатор ядерного взрыва. Его Москва планирует использовать для проведения военных учений. Отмечается, что этот имитатор "позволит повысить качество подготовки подразделений Сухопутных войск к боевым действиям в условиях применения ядерного оружия".

Тем временем на фоне последних атак дронов по территории РФ, вокруг Питера расставляют ЗРК "С-300". К такому шагу Кремль прибег после того, как в январе украинские беспилотники впервые с начала полномасштабной войны атаковали Ленинградскую область.

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