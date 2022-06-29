Дату фейкового присоединения к РФ еще даже не определили

Херсонский гаулейтер Кирилл Стремоусов заявил о старте подготовки к "референдуму о присоединении к России". Точную дату предатель не назвал.

Об этом представитель оккупационной "администрации" сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, Херсонская область примет решение стать частью России.

"Да, мы готовимся к референдуму, и мы его проведем. И, как ни странно, Херсонская область примет решение и присоединится к РФ, станет полноценным субъектом", - заявил Стремоусов.

В то же время он не назвал точную дату "голосования" не назвал.

Ситуация в Херсоне - что известно

Херсон и большая часть области длительное время находятся под российской оккупацией. Агрессор периодически заявляет о намерении провести там "референдум", а также проводит репрессии против мирного населения. В то же время жители города и области пытаются противостоять российским военным, всячески намекая, что им там не рады.

В то же время оккупанты определились с датой проведения фейковых референдумов на временно оккупированной части Запорожской и Херсонской областей. Украсть украинскую территорию россиян планируют 11 сентября.

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