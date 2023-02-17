Королева Маргрете имела несчастье дважды лично встречаться с российским диктатором.

Президент России Владимир Путин производит впечатление неприятного человека с "холодными глазами". Об этом в интервью газете Weekendavisen рассказала королева Дании Маргрете.

Она отметила, что встречалась с российским диктатором дважды – в 2011 и 2014 годах. И уже тогда он оставил по себе неприятное впечатление.

"Помню, я подумала, что он не был приятным. Я никогда в жизни не видела таких холодных глаз", - сказала королева.

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Маргрете уверяет, что очень внимательно следит за войной в Украине и "почти каждый день читает все газеты", чтобы быть в курсе событий.

"Путин думал, что может разделить всю Европу, но он заставил нас всех стоять вместе. Это означает, что мы все можем быть народом, который говорит: "Нет, так не может быть", – заявила королева.

Она также выразила удовлетворение тем, что другие страны помогают Украине оружием, и выразила восхищение украинцами.

"Им нужно что-то тяжелое. И они показали, что могут это использовать. Это глубоко впечатляет", – сказала Маргрете.

Война в Украине – позиция Дании

Небольшая Дания является одним из наиболее активных доноров оружия для Украины. Только за последние несколько недель страна анонсировала крупные поставки в довесок к тому, что было поставлено в предыдущие месяцы.

Так, Дания решила передать Украине все гаубицы CAESAR французского производства, которые были у нее в распоряжении. Также датчане намерены передать Украине свои старые танки Leopard первого поколения.

Примечательно, что недавно королева Дании сама отказалась от патроната литературной премии из-за россиянки во главе жюри.

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