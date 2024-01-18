Отмечается, что список уничтоженных на А-50 оккупантов является неполным.

Вследствие сбития российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50 14 января 2024 года было ликвидировано несколько оккупантов. Среди них, в частности, полковник, подполковник и два майора.

Списки уничтоженных захватчиков опубликовал российский телеграм-канал "Досье шпиона". При этом отмечается, что перечень не является полным.

Так, "пропавшими без вести" вследствие сбития А-50 считаются:

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Левченко В. В., подполковник, командир корабля;

Квасов М. А., майор, штурман;

Шадров А. С., майор;

Кутузов Д. А., капитан;

Болясников М. С., капитан;

Измайлов А. И., старший лейтенант.

Информация о пребывании на борту самолета А-50 генерал-лейтенанта Пчелы отсутствует, отмечается в сообщении.

В то же время на самолете Ил-22 был ликвидирован российский полковник Бурмистров.

Примечательно, что в России продолжает распространяться фейк о том, что самолеты якобы поразила российская ПВО. Там уже определили "виновного".

"История о "поражении собственным ПВО" продолжает активно распространяться среди военнослужащих. Более того, уже определили, кто именно возьмет на себя ответственность за уничтоженный А-50 (обещал не уточнять в/ч, могу сказать лишь, что по легенде ДРЛО был сбит с территории Краснодарского края). Изданы новые инструкции, согласно которым подразделения ПВО в индивидуальном порядке будут информироваться в случае "работы" самолетов ДРЛО в зоне их ответственности. Как вы понимаете, в случайность и неудачное стечение обстоятельств никто не поверил", – говорится в сообщении.

Поражение самолетов А-50 и Ил-22: основное

Вечером 14 января в зоне акватории Азовского моря украинские военные сбили российский самолет А-50. Также был поврежден Ил-22. Глава ГУР МО Кирилл Буданов отметил, что в России осталось всего восемь самолетов А-50 в хорошем состоянии.

По информации российских военкоров, в результате потери самолета А-50 могли погибнуть около 12 военных летчиков РФ. В то же время секретарь СНБО Украины Алексей Данилов сообщал, что на борту одного из уничтоженных самолетов, вероятно, был генерал.

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