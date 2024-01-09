Губернатор Орловской области утверждает, что пожар, возникший в результате атаки беспилотниками, локализован.

В российском городе Орел два дрона упали на объект топливно-энергетического комплекса.

Возник пожар, его якобы локализовали, пишет ТАСС в Telegram, ссылаясь на сведения губернатора Орловской области Андрея Клычкова. Дроны-камикадзе атаковали нефтебазу "Орелнефтепродукт", сообщил канал SHOT в мессенджере.

"...вражеский БПЛА врезался в пустой резервуар на территории нефтебазы... Предварительно, пострадавших нет. Оперативные службы проверяют информацию о втором беспилотнике над нефтебазой "Орелнефтепродукт". Жильцы ближайших домов сообщают о втором взрыве", - утверждается на канале.

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После того, как российские захватчики совершили полномасштабное вторжение в Украину, РФ уже не раз была атакована беспилотниками и гремели взрывы на разных важных объектах противника.

В частности, летом в России пожаловались, что боевыми дронами была атакована Москва. Мэр российской столицы Сергей Собянин утверждал, что противовоздушная оборона страны-агрессора сбила два боевых беспилотника.

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