Техник российской авиакомпании пытался улететь в США "зайцем", спрятавшись в туалете самолета, однако его выдал звонок начальника.
Об этом сообщает издание Baza в Telegram-канале.
В конце рабочего дня в пятницу, 2 апреля, инженер решил втайне отправиться в Штаты. Для этого мужчина спрятался в туалете во время обслуживания лайнера, вылетающего в Майами, выпив перед полетом алкоголь «для храбрости». Однако мужчина забыл свои документы при входе, чем и выдал себя. Незадолго до вылета ему позвонил начальник и потребовал объяснений. Техник не стал врать и прямо заявил о своих намерениях.
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Полицейским удалось снять инженера с рейса в последнюю минуту, когда от воздушного судна уже отвели трап.
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