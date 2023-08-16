Главарь России иногда ведет себя неадекватно, отметили журналисты.

В последнее время самочувствие российского диктатора Владимира Путина значительно ухудшилось на фоне продолжительной болезни.

По сведениям Telegram-канала "Генерал СВР", у главаря РФ "наблюдаются серьезные нарушения психического состояния". На канале отмечается, что лидер россиян находится в депрессии и иногда ведет себя неадекватно, и об этом знают многие из его окружения.

"Давать такому человеку возможность принимать судьбоносные, тем более преступные решения, - это идиотизм. Путин должен быть отстранен как можно быстрее", - подчеркивается в сообщении.

Видео дня

Новости России о Владимире Путине, которые стоит знать

В августе 2023 года в украинской военной разведке заявили, что Владимир Путина больной и морально, и физически. Кроме того, СМИ не раз приписывали диктатору разные виды рака. Позиция Кремля противоположная - там утверждали, что главарь России якобы "абсолютно здоров".

Недавно появилась информация, что Путин на выходных (12-13 августа) плохо себя чувствовал. Журналисты узнали, что он встречался с врачами и несколькими близкими людьми.

Стоит отметить, что, по официальным сведениям, диктатору 70 лет. У власти в РФ он находится уже более 20 лет.

Вас также могут заинтересовать новости: