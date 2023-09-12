Информация о смерти диктатора станет известна благодаря неофициальным источникам, полагает эксперт.

Российский диктатор Владимир Путин скоро умрет.

Смерть Путина возможна до конца осени, поделился прогнозом политолог Валерий Соловей в эфире KhodorkovskyLive. "…как только Путин умрет - мы об этом узнаем через несколько часов. Об этом будет сообщено…", - заявил он.

По словам эксперта, официальная информация будет скрываться, однако она появится из других источников. "…мы об этом узнаем - потому что слишком много интересантов, и за пределами России, и в самой России, чтобы эта информация стала достоянием общественности… это произойдет до конца осени…", - сказал политолог.

Интересные новости России о Путине - сегодня это стоит знать

Разные СМИ не раз приписывали лидеру россиян разные болезни, в том числе рак. В Кремле же твердили, что Путин "абсолютно здоров".

В конце августа прошлого года в Главном управлении разведки Минобороны Украины заявили, что диктатор болен и морально, и физически. В ГУР утверждали, что Путин - шизофреник.

В середине августа текущего года СМИ узнали, что в последнее время самочувствие главаря России серьезно ухудшилось на фоне продолжительной болезни.

Вас также могут заинтересовать новости: