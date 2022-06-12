Историк проанализировал окружение диктатора.

Смерть Путина не изменит ситуацию в России и не остановит ее агрессию против Украины, поскольку после этого ему на смену придут новые "путины".

Такое мнение высказал "Апострофу" американский историк - исследователь современной России, доктор исторических наук Юрий Фельштинский.

В качестве примера он привел скандальные заявления соратника Путина Дмитрия Медведева о "ненависти ко всему миру".

"Даже если уйдет Путин, там есть Патрушев, там есть Медведев, который, как мы уже увидели, не лучше. Там подготовлена целая когорта людей, которые Путина заменят. Ничего не изменится", - уверен историк.

Фельштинский также отметил, что не видит в России сил, способных совершить переворот.

"Я вижу вероятность того, что какие-то люди попытаются убрать Путина и забрать его место, но, повторяю, не из-за того, что надо останавливать войну в Украине и разворачивать внешнеполитический курс российского государства в какую-то другую сторону. Я не думаю, что есть оппозиция среди руководителей, я не думаю, что есть люди, которые не согласны с курсом Путина", - говорит он.

По мнению историка, за 20 лет у власти Путин привел во власть лишь тех людей, которые с ним абсолютно согласны.

"Это причина, по которой мы не видим ни перебежчиков, ни людей, которые уходят в отставку - пусть даже по состоянию здоровья, не обязательно публично. Нет этих людей. Вот Чубайс есть единственный перебежчик, и вот Юмашев подал в отставку. Два человека. Но это не тот качественный уровень недовольства оппозиции, который может привести к смене руководящего состава, а главное изменению политики. Условно говоря, мало того, чтобы Путин ушел или его убрали, или он умер. Нужно, чтобы Россия признала границы 2013 года и заявила о том, что она выплатит репарации за нанесенный Украине ущерб", - добавил он.

Напоследок историк выразил убеждение в поражении России в войне против Украины.

"Вы знаете, Россия заслуживает такого же лидера, какого заслуживала Германия после поражения в 1945 году. И если Россия это терпит поражение в нынешней войне, а я уверен, что она ее испытывает, это только вопрос времени и цены, то, конечно, у России будет шанс, как в Германии в 1945 году, стать нормальной страной и иметь нормальных руководителей на главе государства. Кто именно этим человеком будет, я не буду сейчас гадать. Хотя есть много фамилий на слуху и каждый из этих людей может стать для России нормальным президентом", - отметил Фельштинский.

Как сообщал УНИАН, глава МИД Латвии в День России пожелал оккупантам поражения в войне с Украиной.