Звучит так, словно людей избавляют от каких-то мучений, а не лишают заработка денег.

После полномасштабного вторжения в Украину уровень абсурда в Российской Федерации вырос до запредельного уровня. Людей на улице могут легко задержать за белый плакат с восьмью звездочками, а пропагандисты открыто угрожают ЕС и НАТО. Сегодня к этому списку добавилось новое решение – запрет на слово "увольнение". Судя по недавним высказываниям, его заменили на "высвобождение". Теперь россиян "высвобождают" от "каторжного труда", который позволял зарабатывать на жизнь.

Заместитель министра труда и социальной защиты РФ Елена Мухтиярова на заседании Совета по развитию социальных инноваций субъектов РФ при Совете Федерации дала интересный комментарий. Она сказала: "Почти 14 000 работников находятся в отпуске без сохранения заработной платы. Этот показатель практически не менялся с начала марта. К высвобождению заявлено порядка 59 000 человек, это на 10% больше, чем по состоянию на 1 марта".

"При этом мы не фиксируем информации о массовых высвобождениях, о которых организация должна заранее предупреждать", — продолжила замминистра.

Сообщения выше дают понять, что Елена Мухтиярова очень аккуратно формирует предложения. Она намерено не использует слово "увольнение", так как оно имеет отрицательный окрас. Однако чиновникам РФ не удастся скрыть факты за ухищрениями: в ближайшем будущем 59 тысяч россиян лишатся работы.

Война Российской Федерации против Украины

Напомним, 24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках города.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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