В первый раз слесарь объяснил, что якобы упал на гаечный ключ. Во второй раз ключ в задний проход ему якобы попал во время застолья с друзьями.

В Москве автослесарю два раза за новогодние праздники доставали гаечный ключ из заднего прохода.

Об этом сообщает издание Baza.

Работник одной из столичных ремонтных мастерских впервые пришел к медикам в конце декабря и попросил извлечь из него инструмент. По словам мужчины, он «упал» на гаечный ключ случайно.

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Во время новогодних праздников пациент снова обратился в приемное отделение и рассказал, что гаечный ключ опять оказался в его заднем проходе. По словам пострадавшего, он выпивал с коллегами в автосервисе, затем между ними завязалась драка, в результате которой ключ попал в него.

Врачи снова извлекли инструмент, который пациент забрал с собой.

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Автор: УНИАН