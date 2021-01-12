В Москве автослесарю два раза за новогодние праздники доставали гаечный ключ из заднего прохода.
Об этом сообщает издание Baza.
Работник одной из столичных ремонтных мастерских впервые пришел к медикам в конце декабря и попросил извлечь из него инструмент. По словам мужчины, он «упал» на гаечный ключ случайно.
Читайте такжеВ ухе у россиянина поселилась улитка
Во время новогодних праздников пациент снова обратился в приемное отделение и рассказал, что гаечный ключ опять оказался в его заднем проходе. По словам пострадавшего, он выпивал с коллегами в автосервисе, затем между ними завязалась драка, в результате которой ключ попал в него.
Врачи снова извлекли инструмент, который пациент забрал с собой.
Вас также могут заинтересовать новости:
- Засунул карабин в зад: экс-офицеру ФСБ дали 4 года колонии за пытки бизнесмена
- Скорая выезжала трижды: москвичи на самоизоляции начали устраивать секс-эксперименты
- "Разорвали прямую кишку": в РФ полицейские издевались над подростком, снимая пытки на видео
- В Москве пьяный мужчина "напал" на шлагбаум: момент попал на видео
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram