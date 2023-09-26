Россиянам придется предоставить более убедительные доказательства.

После появления информации о ликвидации командующего Черноморского флота РФ вице-адмирала Виктора Соколова Кремль попытался показать, что он жив. Соколов "засветился" на совещании министра обороны РФ Сергей Шойгу.

Запись с совещания спровоцировала только еще большее количество вопросов. Аналитик по вопросам обороны и безопасности, профессор Майкл Кларк проанализировал видеозапись для Sky News.

"Мы смотрели видео, оно не очень четкое и довольно часто прыгает. Мы нашли человека на видео, который больше всего похож на Соколова, и это может быть он, но это не совсем четкое совпадение. Это может быть Соколов, если смотреть на его предыдущие фотографии. С другой стороны, до сих пор нет доказательств того, что это видео действительно актуально. Есть много доказательств того, что Соколов был в здании, которое было поражено в пятницу парой ракет Storm Shadow. Так что вполне возможно, что Соколов жив. Но я думаю, что россиянам придется предоставить более убедительные доказательства, чем эти, если они хотят, чтобы их серьезно воспринимали в этом конкретном вопросе", – говорит Кларк.

Видео дня

По его мнению, попытка Кремля предоставить такие доказательства того, что Соколов не был ликвидирован, является странной. "Удивительно, что создали довольно расплывчатое видео и ... оставили новостные организации, такие как мы, в попытках выяснить, кто это может быть. Не совсем ясно сообщение, которое они пытались отправить", – добавил эксперт.

Ликвидация вице-адмирала Соколова

На этой неделе была совершена атака на штаб Черноморского флота РФ. В результате атаки были ликвидированы 34 офицера. Сообщалось, что среди ликвидированных – командующий Черноморского флота РФ Виктор Соколов.

В Кремле заявили, что "от Минобороны не было никакой информации" о ликвидации Соколова. Кроме этого, он "засветился" на совещании главы Минобороны.

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