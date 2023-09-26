Путину якобы не отчитывались о гибели вице-адмирала.

В Кремле впервые прокомментировали информацию о ликвидации командующего Черноморского флота вице-адмирала Виктора Соколова.

Как сообщает пропагандистское "РИА Новости", во время общения с прессой во вторник, 26 сентября, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков убеждал, что Кремлю не докладывали о ликвидации Соколова.

"От минобороны не было никакой информации", - лаконично заявил Песков и продолжил мигом говорить на другие темы.

Зато в минобороны страны-оккупанта запостили видео с коллегии, на заседании которой якобы "засветился" ликвидированный вице-адмирал. Соколов якобы вышел на связь дистанционно. Его показали на секундном кадре полностью неподвижным.

Ликвидация вице-адмирала Соколова

В результате проведения спецоперации по уничтожению штаба Черноморского флота РФ.

25 сентября в Силах специальных операций рассказали о последствиях атаки на штаб. Отмечалось, что после поражения штаба ЧФ РФ было ликвидировано 34 офицера, среди них командующий Черноморского флота. Еще 105 оккупантов были ранены, а здание штаба не подлежит восстановлению.

Как отмечали в ВМС ВСУ, с потерей командующего ЧФ РФ станет "курицей без головы" - будет иметь проблемы с управляемостью войсками.

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