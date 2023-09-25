После поражения штаба ЧФ РФ было уничтожено 34 офицера.

В ССО опубликовали обновленную информация по потерям оккупантов в результате проведения спецоперации ССО по уничтожению штаба Черноморского флота РФ и БДК "Минск".

Там проинформировали, что после поражения штаба ЧФ РФ было уничтожено 34 офицера, среди них командующий Черноморским флотом. Еще 105 оккупантов были ранены, а здание штаба не подлежит восстановлению.

"Учитывая факт, что БДК "Минск" должен был на следующий день выйти на боевое дежурство, личный состав присутствовал на БДК. Безвозвратные потери составили 62 оккупанта", - добави в ССО.

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Атака на штаб Черноморского флота РФ - детали

22 сентября оккупационные власти заявили о ракетной атаке по штабу флота в Севастополе, пожар не могли потушить долгое время. Оккупанты заявили, что сбили над городом пять ракет. По их словам, один веннослужащий пропал без вести.

Между тем в украинской разведке заявили, что в результате атаки ликвидировано не менее девяти человек, еще 16 - получили ранения. Сообщалось, что среди них - генерал-полковник Александр Романчук и начальник штаба генерал-лейтенант Олег Цеков.

13 сентября 2023 года в результате удара по доку в оккупированном Севастополе был поврежден большой десантный корабль "Минск". Также удалось поразить подводную лодку "Ростов-на-Дону".

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