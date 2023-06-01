В указе говорится, что Жданов проявил их во время "исполнения гражданского долга".

Российский президент Путин наградил главу администрации Шебекинского городского округа Белгородской области Владимира Жданова орденом Мужества.

Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля. В тексте указано, что Жданов награжден "за мужество и самоотверженность", которые проявил во время исполнения "гражданского долга".

"За мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении гражданского долга, Президент своим Указом наградил главу администрации Шебекинского городского округа Белгородской области Владимира Жданова орденом Мужества", - говорится в сообщении.

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Что происходит в Шебекино

Утром российские СМИ и администрация Белгородской области заявили, что Шебекино находится под обстрелом, из города начали эвакуировать людей.

Сегодня утром бойцы "Русского добровольческого корпуса" заявили о начале "второй фазы" и призвали местных жителей оставаться в укрытиях.

Уже днем они заявили, что их передовые отряды уже ведут бои в предместьях Шебекино (Новая Таволжанка/Титовка).

При этом Жданов заявлял в утренней сводке, что "противника на территории Белгородской области не было и нет".

Тем временем в Кремле заявили, что Путин постоянно получает информацию о ситуации в Шебекинском районе, а "региональные власти работают самоотверженно."

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