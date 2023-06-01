Российский президент Путин наградил главу администрации Шебекинского городского округа Белгородской области Владимира Жданова орденом Мужества.
Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля. В тексте указано, что Жданов награжден "за мужество и самоотверженность", которые проявил во время исполнения "гражданского долга".
"За мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении гражданского долга, Президент своим Указом наградил главу администрации Шебекинского городского округа Белгородской области Владимира Жданова орденом Мужества", - говорится в сообщении.
Что происходит в Шебекино
Утром российские СМИ и администрация Белгородской области заявили, что Шебекино находится под обстрелом, из города начали эвакуировать людей.
Сегодня утром бойцы "Русского добровольческого корпуса" заявили о начале "второй фазы" и призвали местных жителей оставаться в укрытиях.
Уже днем они заявили, что их передовые отряды уже ведут бои в предместьях Шебекино (Новая Таволжанка/Титовка).
При этом Жданов заявлял в утренней сводке, что "противника на территории Белгородской области не было и нет".
Тем временем в Кремле заявили, что Путин постоянно получает информацию о ситуации в Шебекинском районе, а "региональные власти работают самоотверженно."