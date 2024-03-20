Страна-агрессор намерена существенно увеличить армию.

Россия планирует сформировать еще две общевойсковые армии и 14 дивизий до конца текущего года. Об этом заявил министр обороны страны-агрессора Сергей Шойгу.

В частности, он похвастался, что ранее в составе оккупационной армии уже появился дополнительный армейский корпус, мотострелковая дивизия, а также "Днепровская речная флотилия" и бригада речных катеров флотилии.

"До конца года планируется сформировать две общевойсковые армии и тридцать соединений, в том числе четырнадцать дивизий и шестнадцать бригад", – заявил Шойгу.

По его словам, Россия намерена продолжить "совершенствование боевого и численного состава" армии "соразмерно возникшим угрозам военной безопасности страны".

Захватнические планы России

Как писал УНИАН, на днях российский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия хочет создать "санитарную зону" на территориях Украины, чтобы защитить российскую территорию от обстрелов.

Советник главы ОП Михаил Подоляк считает, что заявление Путина указывает на его планы устроить эскалацию войны с Украиной.

В то же время военный обозреватель Евгений Дикий отмечает, что ВСУ столкнутся с трудностями, если Россия мобилизует еще 200-250 тысяч солдат на фоне проблем с украинской мобилизацией

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