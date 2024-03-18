Подоляк назвал слова Путина свидетельством того, что Россия не планирует останавливаться в своей агрессии против Украины.

Советник главы ОП Михаил Подоляк заявил в понедельник, что идея президента России Владимира Путина о создании "санитарной зоны" на территории Украины является явным признаком того, что Москва планирует эскалацию войны на соседней Украине.

Путин поднял вопрос о возможности создания "санитарной зоны" во время своей речи после победы на переизбрании в воскресенье. Кремль заявил, что этот шаг будет "единственным способом защитить Россию от нападений Украины".

"Это прямое явное заявление о том, что война будет только обостряться", - заявил Reuters в письменном заявлении Подоляк.

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Он уверен, что все это является прямым свидетельством того, что Российская Федерация не готова жить в современных общественно-политических отношениях с учетом абсолютных суверенных прав других стран.

Заявления Путина о "санитарной зоне" - детали

Путин сделал этот комментарий после того, как выиграл пятый срок в Кремле на трехдневных выборах, которые Запад осудил как фикцию.

Кремлевский лидер не сообщил подробностей, но сказал, что санитарная зона, возможно, должна быть достаточно большой, чтобы остановить удары по российской территории.

Он сделал это замечание после того, как его спросили, считает ли он необходимым, чтобы Россия захватила Харьковскую область Украины, которая граничит с Белгородом.

В последние месяцы Россия почти каждый день бомбардировала Харьков и прилегающий регион ракетами и беспилотниками.

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