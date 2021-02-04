Цистерна проехала около двух километров и врезалась в локомотив.

В Чебоксарах отцепившийся от поезда вагон пронесся по железнодорожному переезду, едва не сбив автомобиль на своем пути.

Видео произошедшего опубликовал портал ZaRulem.ws.

Инцидент произошел 2 февраля на пересечении железнодорожных путей и автодороги на Гремячевском проезде.

На опубликованных кадрах видно, как отцепившийся вагон на высокой скорости проносится по переезду, а затем врезается в локомотив в районе Автозаправочного проезда, который находится примерно в 1,5-2 километрах от переезда.

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Автор: УНИАН