В результате инцидента никто не пострадал / скриншот из видео
В Чебоксарах отцепившийся от поезда вагон пронесся по железнодорожному переезду, едва не сбив автомобиль на своем пути.
Видео произошедшего опубликовал портал ZaRulem.ws.
Инцидент произошел 2 февраля на пересечении железнодорожных путей и автодороги на Гремячевском проезде.
На опубликованных кадрах видно, как отцепившийся вагон на высокой скорости проносится по переезду, а затем врезается в локомотив в районе Автозаправочного проезда, который находится примерно в 1,5-2 километрах от переезда.
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