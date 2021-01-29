Он заявил, что Украина учитывает все риски, которые может создавать Россия во время оккупации украинских земель.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, комментируя проведение российскими оккупантами в Донецке форума «Русский Донбасс», заявил, что никому «не запрещено писать документы, которые напоминают произведения фантастов».

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время онлайн-брифинга по итогам первой встречи «Люблинского треугольника», в которой также приняли участие главы МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис и Польши Збигнев Рау.

Кулебу попросили прокомментировать проведение в оккупированном Россией Донецке форума «Русский Донбасс», на котором объявили о доктрине захвата всей территории Донбасса и интеграции региона в состав РФ.

«Никому не запрещено писать фантастические романы или документы, которые напоминают произведения фантастов. Угроза Украине была создана в 2014 году с началом российской агрессии, с появлением ее Вооруженных сил в Автономной Республике Крым, а также в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. С тех пор стратегия Украины была очень четкой. Мы учитываем все риски, все возможные сценарии событий, но стратегия базируется на простом принципе неотвратимого возвращения наших территорий, вывода российских войск и восстановления суверенитета Украины в этих регионах», - отметил Кулеба.

По его мнению, в оккупированном Донецке на форуме с участием российских пропагандистов ничего нового не произошло. «Они могут все что угодно там себе одобрять, но мы понимаем все риски и готовы к ним», - заявил Кулеба.

Форум "Русский Донбасс" в Донецке: что известно

Кроме российских пропагандистов в Форуме приняли участие политологи, журналисты и политические деятели из так называемых "ЛНР" и "ДНР".

В ходе форума организаторы приняли резолюцию по результатам обсуждения доктрины "Русский Донбасс".

Во время форума московская пропагандистка и главный редактор кремлевского Russia Today Маргарита Симоньян призвала Россию аннексировать Донбасс.

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Автор: Виталий Саенко