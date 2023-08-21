Сейчас во всех московских аэропортах объявлен режим "Ковер".

В Минобороны РФ заявили, что около 6:50 21 августа ВСУ пытались атаковать российскую территорию дронами самолетного типа.

В ведомстве традиционно сообщили, что российские силы ПВО обнаружили БПЛА над Московской областью и подавили его средствами радиоэлектронной борьбы.

"Потеряв управление, БПЛА потерпел крушение в районе населенного пункта Покровское Рузского района. Пострадавших нет", - заявили в министерстве.

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Однако позже во всех московских аэропортах объявили режим "ковер". Из-за этого было задержано несколько рейсов на вылет и на прилет. Этот режим объявляют, если в воздушном пространстве обнаруживают неизвестные воздушные суда и другие объекты.

Атака дронов на Россию

Как ранее сообщал УНИАН, 30 июля в Москве прогремели взрывы. Тогда в Сети появились снимки поврежденной башни IQ-квартала"Москва-Сити", где находится три министерства.

19 августа в Минобороны России заявили об атаке дрона на военный аэродром "Сольцы" в Новгородской области РФ, где базируются ракетоносцы-бомбардировщики Ту-22М3, которые являются носителями ракет Х-22. в результате атаки на территории аэродрома возникло возгорание на стоянке самолетов.

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