Россиянин залез в чужую квартиру и прожил там год

За коммунальные услуги он не платил, накопив долг больше 40 тысяч рублей.

Ленинский суд Владимира вынес приговор 38-летнему местному жителю, который незаконно проник в квартиру своих земляков и прожил там год.

Об этом сообщает издание «ПроВладимир».

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Мужчина взломал замок и проник в квартиру своих знакомых. Он знал, что хозяева постоянно живут в Москве, а во Владимире появляются редко, поэтому он и решил остаться там жить.

За коммунальные услуги он не платил, накопив долг больше 40 тысяч рублей.

Суд назначил жителю Владимиру 240 часов обязательных работ.

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