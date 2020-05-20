Россиянин залез в чужую квартиру и прожил там год
09:27, 20 мая 2020Русский міръ
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За коммунальные услуги он не платил, накопив долг больше 40 тысяч рублей.
Суд назначил жителю Владимиру 240 часов обязательных работ / uoif-online.com
Ленинский суд Владимира вынес приговор 38-летнему местному жителю, который незаконно проник в квартиру своих земляков и прожил там год.
Об этом сообщает издание «ПроВладимир».
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Мужчина взломал замок и проник в квартиру своих знакомых. Он знал, что хозяева постоянно живут в Москве, а во Владимире появляются редко, поэтому он и решил остаться там жить.
За коммунальные услуги он не платил, накопив долг больше 40 тысяч рублей.
Суд назначил жителю Владимиру 240 часов обязательных работ.
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