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Россиянин залез в чужую квартиру и прожил там год

09:27, 20 мая 2020
Русский міръ
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Суд назначил жителю Владимиру 240 часов обязательных работ / uoif-online.com

Об этом сообщает издание «ПроВладимир».

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Мужчина взломал замок и проник в квартиру своих знакомых. Он знал, что хозяева постоянно живут в Москве, а во Владимире появляются редко, поэтому он и решил остаться там жить.

За коммунальные услуги он не платил, накопив долг больше 40 тысяч рублей.

Суд назначил жителю Владимиру 240 часов обязательных работ.

Как сообщал УНИАН, в Омске мужчина пригласил бездомного отметить День святого Валентина вместе с его любовницей, но в конце концов отрезал ему голову.

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