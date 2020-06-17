Россиянин сжег человека, доказывая горючесть санитайзера
В России пациент дома-интерната для инвалидов и престарелых в Липецкой области решил доказать горючесть санитайзера и сжег человека.
Читайте также"Отпусти меня!": в сеть слили видео ссоры российского историка с аспиранткой перед убийствомОб этом сообщается на сайте управления Следственного комитета по региону.
По данным ведомства, 46-летний мужчина обрабатывал санитайзером установленный ему медицинский инструмент и случайно уронил флакон на сидевшего рядом 71-летнего соседа.
Россиянин решил убедить его в том, что жидкость содержит спирт и поднес к брюкам мужчины зажигалку, одежда загорелась. Пламя удалось потушить, но пострадавший получил ожоги, его госпитализировали. Вскоре он умер из-за ожогов, которые осложнились двусторонней тотальной серозной плевропневмонией с фиброзным компонентом и отеком мозга.
СК возбудил уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Подозреваемый дал признательные показания.
Ранее УНИАН писал, как россиянин сжег дом товарищу, который не поделился с ним книгами.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram