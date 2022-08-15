Диктатор осознает ситуацию, однако все равно вытесняет ее безумными фразами.

Президент РФ Путин, который сегодня сказал, что вооружение его страны якобы "опережает иностранные аналоги на десятилетия", сам себя позорит такими заявлениями. Диктатор находится в состоянии полного безумия, однако осознает ситуацию, в которой оказался.

Об этом "24 каналу" рассказал российский публицист и политик Андрей Пионтковский.

Так, 15 августа диктатор выступил на открытии форума "Армия-2022" в Подмосковье. Там он снова сделал немало абсурдных заявлений, среди которых были и попытки восхваления оружием. Путин говорил, что РФ может обеспечить этим "лучшим" оружием даже другие страны. На фоне немалых потерь страны-агрессора в Украине и множества поражений оккупантов такие заявления выглядят смехотворно.

"Это показывает, что он (Путин – УНИАН) уже находится в состоянии полного безумия. Он, видимо, осознает ж*пу, в которой оказался, и вытесняет ее совершенно безумными фразами", - прокомментировал заявление диктатора Пионтковский.

По мнению публициста, ранее Путин еще не опускался до такого уровня. Совсем недавно он просил у Турции и Ирана беспилотники, а ныне он хвастается вооружением своей страны. Мало того, он не только пытается уверить всех в своей "непобедимости", но и предлагает помощь африканским странам. Это свидетельствует о том, что Путин в отчаянии. Он уже не знает, как врать. В первую очередь, он врет сам себе.

Ранее УНИАН уже сообщал, что на форуме Путин говорил только о Донбассе, а о других регионах Украины - вне вспомнил.

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