Президент РФ Путин, который сегодня сказал, что вооружение его страны якобы "опережает иностранные аналоги на десятилетия", сам себя позорит такими заявлениями. Диктатор находится в состоянии полного безумия, однако осознает ситуацию, в которой оказался.
Об этом "24 каналу" рассказал российский публицист и политик Андрей Пионтковский.
Так, 15 августа диктатор выступил на открытии форума "Армия-2022" в Подмосковье. Там он снова сделал немало абсурдных заявлений, среди которых были и попытки восхваления оружием. Путин говорил, что РФ может обеспечить этим "лучшим" оружием даже другие страны. На фоне немалых потерь страны-агрессора в Украине и множества поражений оккупантов такие заявления выглядят смехотворно.
"Это показывает, что он (Путин – УНИАН) уже находится в состоянии полного безумия. Он, видимо, осознает ж*пу, в которой оказался, и вытесняет ее совершенно безумными фразами", - прокомментировал заявление диктатора Пионтковский.
По мнению публициста, ранее Путин еще не опускался до такого уровня. Совсем недавно он просил у Турции и Ирана беспилотники, а ныне он хвастается вооружением своей страны. Мало того, он не только пытается уверить всех в своей "непобедимости", но и предлагает помощь африканским странам. Это свидетельствует о том, что Путин в отчаянии. Он уже не знает, как врать. В первую очередь, он врет сам себе.
Ранее УНИАН уже сообщал, что на форуме Путин говорил только о Донбассе, а о других регионах Украины - вне вспомнил.