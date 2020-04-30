Не могут обеспечить: первая в истории России миссия на Луну будет без оборудования

Первая российская миссия должна сесть на Луну в октябре 2021 года.

Первая в истории России экспедиция на Луну состоится без части научного оборудования.

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на решение Совета Российской академии наук по космосу.

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В документе упоминается дефицит массы космического аппарата «Луна-25», решить которую Институту космических исследований РАН предлагается путем подготовки предложений «по пересмотру состава бортового полезного груза».

Отмечается, что РАН попросила помощи у «Роскосмоса» и «Росатома» в решении проблемы с обеспечением радиоизотопными источниками энергии.

Первая российская миссия должна сесть на Луну в октябре 2021 года.

Как сообщал УНИАН, россияне во время изоляции устроили антиправительственный митинг с плакатами.