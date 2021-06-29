От электрокара практически ничего не осталось / фото Life Shot

Сын председателя правительства Ярославской области России Дмитрия Степаненко утопил Tesla в подмосковной Барвихе.

Об этом сообщает Telegram-канал Life Shot.

По данным очевидцев, утром во вторник, 29 июня, 21-летний студент МГИМО Артём не справился с управлением и вылетел с Подушкинского шоссе в речку.

Помощница Дмитрия Степаненко рассказала, что парень не пострадал. А вот от элитного автомобиля практически ничего не осталось. Электрокар пришлось вылавливать из реки краном.

фото Life Shot
фото Life Shot

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Автор: Денис Прядко