От электрокара практически ничего не осталось / фото Life Shot
Сын председателя правительства Ярославской области России Дмитрия Степаненко утопил Tesla в подмосковной Барвихе.
Об этом сообщает Telegram-канал Life Shot.
По данным очевидцев, утром во вторник, 29 июня, 21-летний студент МГИМО Артём не справился с управлением и вылетел с Подушкинского шоссе в речку.
Помощница Дмитрия Степаненко рассказала, что парень не пострадал. А вот от элитного автомобиля практически ничего не осталось. Электрокар пришлось вылавливать из реки краном.
фото Life Shot
фото Life Shot
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