"Отпусти меня!": в сеть слили видео ссоры российского историка с аспиранткой перед убийством

Видео на мобильный телефон снимал убийца.

В сети опубликовали видео ссоры бывшего доцента Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Олега Соколова и аспирантки Анастасии Ещенко за несколько часов до убийства.

Читайте такжеРоссийский профессор-убийца написал книгу "Любовь" о романе с жертвойРолик разместили в YouTube.

Как пишет «Сноб», родители убитой шокированы таким циничным поступком.

Отмечается, что видео на мобильный телефон снял сам Соколов. По мнению представителя потерпевшей стороны Александры Башкеевой, такая утечка из материалов дела выглядит «максимально подозрительно». Она предполагает, что историк снимал ссору, чтобы впоследствии использовать видео для подтверждения своей непричастности к исчезновению девушки. В видеозаписи запечатлено, как Анастасия плачет и требует, чтобы Соколов отпустил ее: «Уйди с дороги, отпусти меня… Да что ты меня бьешь?! Кто тебе дал право меня бить?!».

После того, как доцент ударяет девушку, она убегает из квартиры.

Ранее УНИАН писав, что 63-летнего преподавателя СПбГУ достали из реки Мойки в Санкт-Петербурге в ноябре 2019 года. С собой у Соколова был рюкзак, в котором лежали две отрезанные женские руки. Историк признался, что убил свою сожительницу: он четыре раза выстрелил в нее из обреза и расчленил тело. Соколова арестовали и уволили из университета.

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