Российский диктатор Владимир Путин дал своим войскам чуть больше месяца на то, чтобы вытеснить украинские вооруженные силы из захваченных территорий Курской области. Как пишет РБК-Украина со ссылкой на источник в военно-политическом руководстве, оккупационные войска получили от Путина указание освободить Курскую область до 1 октября.
При этом отмечается, что их задача - сделать это, не снимая силы с ключевых участков, где Россия ведет наступление на Донбассе, прежде всего на Покровском и Торецком направлениях.
Фактически россияне сейчас пытаются направить в Курскую область "микс" подразделений с всех направлений на фронте, кроме Покровского и Торецкого.
Как рассказал эксперт Центра оборонных стратегий Виктор Кевлюк, в частности, из Запорожской области забрали две бригады, с Херсонского направления забрали из резерва два десанто-штурмовых батальона. В Курской области оказалась 810-я бригада Черноморского флота, которая была на Херсонском направлении, 155-я бригада морской пехоты, которая воевала под Угледаром. Перебрасываются даже военнослужащие срочной службы, призванные весной 2024 года.
Это говорит о том, что враг располагает недостаточным количеством "свободных" сил и резервов, а также свидетельствует, что ограниченные успехи на этих двух направлениях для Кремля важнее, чем возвращение контроля над Курской областью.
Курская область - новости
Как писал NYT, российские войска, защищающие территорию в Курской области, зажатую между рекой Сейм и границей с Украиной, рискуют оказаться в окружении после того, как Украина уничтожила мосты, которые являются единственным путем для пополнения запасов или отступления. При этом, по данным Bild, в "котле" могут оказаться до 3 тысяч российских военных.
А, как отмечал WSJ, удары ВСУ по мостам через реку Сейм в Курской области России дают основания предполагать, что Киев планирует удерживать эту территорию в долгосрочной перспективе.