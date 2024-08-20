При этом Путин запретил снимать силы с ключевых участков российского наступления на Донбассе.

Российский диктатор Владимир Путин дал своим войскам чуть больше месяца на то, чтобы вытеснить украинские вооруженные силы из захваченных территорий Курской области. Как пишет РБК-Украина со ссылкой на источник в военно-политическом руководстве, оккупационные войска получили от Путина указание освободить Курскую область до 1 октября.

При этом отмечается, что их задача - сделать это, не снимая силы с ключевых участков, где Россия ведет наступление на Донбассе, прежде всего на Покровском и Торецком направлениях.

Фактически россияне сейчас пытаются направить в Курскую область "микс" подразделений с всех направлений на фронте, кроме Покровского и Торецкого.

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Как рассказал эксперт Центра оборонных стратегий Виктор Кевлюк, в частности, из Запорожской области забрали две бригады, с Херсонского направления забрали из резерва два десанто-штурмовых батальона. В Курской области оказалась 810-я бригада Черноморского флота, которая была на Херсонском направлении, 155-я бригада морской пехоты, которая воевала под Угледаром. Перебрасываются даже военнослужащие срочной службы, призванные весной 2024 года.

Это говорит о том, что враг располагает недостаточным количеством "свободных" сил и резервов, а также свидетельствует, что ограниченные успехи на этих двух направлениях для Кремля важнее, чем возвращение контроля над Курской областью.

Курская область - новости

Как писал NYT, российские войска, защищающие территорию в Курской области, зажатую между рекой Сейм и границей с Украиной, рискуют оказаться в окружении после того, как Украина уничтожила мосты, которые являются единственным путем для пополнения запасов или отступления. При этом, по данным Bild, в "котле" могут оказаться до 3 тысяч российских военных.

А, как отмечал WSJ, удары ВСУ по мостам через реку Сейм в Курской области России дают основания предполагать, что Киев планирует удерживать эту территорию в долгосрочной перспективе.

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