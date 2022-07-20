В Кремле сразу признали, что на это уйдет много времени.

Российская Федерация займется "наведением порядков" на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. В Кремле сразу признали, что на это уйдет много времени.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с участниками конкурса "Большая перемена".

Так, к российскому лидеру "обратилась" участница проекта из временно оккупированного Донецка с просьбой навести порядок в самопровозглашенных республиках. На что Путин пообещал помочь "ДНР" и "ЛНР". При это он указал, что это займет годы.

"Вся наша страна будет помогать всем твоим сверстникам и взрослым, которые живут на этих территориях. Нам всем предстоят добрые месяцы и годы для того, чтобы привести все (хозяйство "ДНР" и "ЛНР" - УНИАН) в порядок, но мы сделаем это обязательно", - заявил президент России.

Как ранее сообщал УНИАН, посол Российской Федерации в Северной Корее Александр Мацегора заявил, что рабочих из тоталитарной КНДР могут направить в так называемые "ЛНР" и "ДНР". Северокорейцев хотят привлечь к восстановлению временно оккупированной части Донбасса.

Он рассчитывает, что жители КНДР приедут ремонтировать инфраструктуру на территориях Украины, которые временно захвачены российскими оккупантами.

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