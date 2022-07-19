Посол России в Северной Корее Александр Мацегора заявил, что рабочих из тоталитарной КНДР могут направить в так называемые "ЛНР" и "ДНР". Северокорейцев хотят привлечь к восстановлению Донбасса.
Цитирует Мацегору The Guardian.
"Высококвалифицированные и трудолюбивые корейские строители, которые способны работать в самых тяжелых условиях, могут помочь нам восстановить наши социальные, инфраструктурные и промышленные объекты", - подчеркнул посол РФ в Северной Корее.
Мацегора рассчитывает, что жители КНДР приедут ремонтировать инфраструктуру на территориях Украины, которые временно захвачены российскими оккупантами.
Ранее Северная Корея признала легитимность террористических группировок "Л/ДНР". Украина после этого разорвала дипломатические отношения с КНДР.
Напомним, 30 июня Украина разорвала дипотношения с Сирией из-за признания "независимости" временно оккупированных территорий Донбасса.