Посол РФ рассчитывает, что жители КНДР приедут ремонтировать инфраструктуру на территориях Украины, которые временно захвачены российскими оккупантами.

Посол России в Северной Корее Александр Мацегора заявил, что рабочих из тоталитарной КНДР могут направить в так называемые "ЛНР" и "ДНР". Северокорейцев хотят привлечь к восстановлению Донбасса.

Цитирует Мацегору The Guardian.

"Высококвалифицированные и трудолюбивые корейские строители, которые способны работать в самых тяжелых условиях, могут помочь нам восстановить наши социальные, инфраструктурные и промышленные объекты", - подчеркнул посол РФ в Северной Корее.

Мацегора рассчитывает, что жители КНДР приедут ремонтировать инфраструктуру на территориях Украины, которые временно захвачены российскими оккупантами.

Ранее Северная Корея признала легитимность террористических группировок "Л/ДНР". Украина после этого разорвала дипломатические отношения с КНДР.

Напомним, 30 июня Украина разорвала дипотношения с Сирией из-за признания "независимости" временно оккупированных территорий Донбасса.

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