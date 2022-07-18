Среди них – представители местного криминалитета и бывшие работники правоохранительных органов.

Полиция идентифицировала 17 палачей из "МГБ" так называемой "ДНР" и Калининской колонии, которые издевались над пленными украинцами.

Об этом говорится в сообщении на сайте Национальной полиции Украины.

Как отметила начальник Управления организации расследования преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, Главного следственного управления Нацполиции Кристина Подыряко, в 2014 году на территории Донецкой области была создана террористическая организация – так называемая "банановая республика "ДНР", а в ее состав вошли незаконные "министерство государственной безопасности" "ДНР" и "Калининская исправительная колония №27". То есть "карательные органы, целью которых было уничтожение украинцев", добавили в полиции.

"Незаконные аресты и похищения людей, пытки и содержание в нечеловеческих условиях – это и есть особенности их террористической деятельности за непризнание так называемой "Донецкой народной республики" и сотрудничество с украинской властью. Чтобы заставить признаться в шпионаже и других мнимых "преступлениях", узников заживо хоронили, имитировали их расстрел, угрожали пытками и убийством близких родственников, жен, детей", - рассказал заместитель начальника Управления организации расследования преступлений Дмитрий Шевчук.

В полиции привели несколько отрывков из допросов пострадавших от рук террористов: "Меня приматывали к металлическому столбу лицом вниз, при этом надевали на пальцы рук и ног электрические провода, через которые периодически, в течение нескольких часов, подавали ток и обливали водой, били резиновыми палками по стопам, наносили удары прикладом и ногами, прострелили ногу и мочевой пузырь. Затем отвезли в свинарник, где оставили на ночь без обуви, в результате чего произошло обморожение ног".

Отмечается, что сложность установления фигурантов заключалась в том, что во время пыток они, как правило, прятали лица, никогда не обращались друг к другу по имени, а только по позывным. Поэтому пострадавшие часто не могли их даже опознать.

В полиции отметили, что с начала вторжения России на территорию Украины правоохранительные органы расследуют свыше 1 тыс. уголовных производств по фактам пыток и жестокого обращения с гражданским населением и военнопленными.

В ряды карательных органов, кроме россиян, вступили граждане Украины, которые организовали и поддерживали деятельность незаконных военизированных формирований, а также совершали уголовные правонарушения против жизни и здоровья, чести и достоинства граждан. Это – предатели, которые остались на временно оккупированной территории и перешли на сторону врага, отметили в полиции.

"Перечень зверств, которым террористы подвергали украинцев, шокирует. Это пытка электрическим током, систематическое избиение, насильственные действия сексуального характера, выжигание кожи, огнестрельные ранения рук и ног, спиливание зубов, вырывание ногтей, вырезание гениталий... И все это сопровождалось психологическим давлением", - сказал Шевчук.

Так, правоохранителям удалось идентифицировать 17 человек, которые издевались над украинцами. Среди них – представители местного криминалитета и бывшие работники правоохранительных органов.

Все фигуранты подозреваются в государственной измене, участии в террористической организации и жестоком обращении с гражданским населением и военнопленными. Им грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, ранее СБУ задержала корректировщиков недавних вражеских обстрелов по Николаевщине.

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