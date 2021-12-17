Коммунальщики считают, что животных покрасили дети.

В российском городе Долгопрудный обнаружили стаю бездомных собак с шерстью розового цвета.

Фото странных животных местные жители опубликовали в запрещенной в Украине соцсети VK в паблике города. Они предполагают, что всему виной завод, где производят антисептики, компоненты для моющих средств и красители.

"В городе Долгопрудный возле завода НИОПИК бегают розовые собаки", – говорится в подписи к фото.

"И синие люди", "Полгода уже бегают", "Пропаганда ЛГБТ", "Это покрашены для отлова", "Ребят, никто их баллончиками специально не красит, что за доводы", – обсуждают пользователи в комментариях.

Читайте такжеПрогрыз дырку и повис вниз головой: в России из закрытой квартиры спасли заморенного голодом пса (видео)Тем временем, как пишет РБК со ссылкой на МБУ "Благоустройство", собак якобы покрасили дети, и такое уже происходило в прошлом году. Привлекать к ответственности за этого никого не будут.

Ранее сообщалось, как в Мумбаи появились бездомные собаки с голубой шерстью.

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Автор: Катерина Шварц