В Москве пенсионер пытался повесить портрет Сталина, но упал и умер

Врачи в течение нескольких недель пытались спасти ему жизнь.

Житель Москвы умер после того, как пытался повесить в подъезде портрет диктатора СССР Иосифа Сталина.

Как пишет КП, инцидент произошел в подъезде дома в Борисовском проезде.

Читайте такжеСпит со своим изображением: росСМИ показали комнату Путина с метровым Христом (фото)«64-летний мужчина отправился на лестничную клетку с лестницей и молотком, чтобы повесить портрет вождя советской эпохи. Однако, когда он вешал портрет Сталина на гвоздь, он оступился, потерял равновесие и упал с лестницы. С серьезными повреждениями головы его доставили в больницу, где врачи в течение нескольких недель пытались спасти ему жизнь», - говорится в сообщении.

В результате пенсионер скончался от полученных травм. Отмечается, что у пациента была открытая черепно-мозговая травма, множественные переломы черепа и кровоизлияния.

Перед смертью мужчина успел рассказать своей сестре, как он получил такие травмы. Полиция выяснит детали.

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