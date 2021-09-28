Организатором данной затеи оказался рэпер Iammind.

На Дворцовой площади в Санкт-Петербурге трех девушек запрягли в карету, чтобы они прокатили российского рэпера.

Видео инцидента опубликовал Telegram-канал "78 новости".

На кадрах видно, как в упряжке идут три девушки на каблуках, а в самой карете сидит молодой человек, который снимает их на видео.

Организатором данной затеи оказался рэпер Iammind. Он утверждает, что таким образом пытался показать цифровое рабство, в которое попадают девушки в наши дни.

Но глубокий смысл перформанса не оценили питерские правоохранители. Они задержали девушек и самого рэпера.

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Напомним, в России в хабаровской школе №76 на линейке в честь 1 сентября учительница исполнила перед детьми достаточно откровенный танец живота.

Как оказалось, ее танец живота назывался "Птица счастья".

После того, как видео выступления попало в сеть, множество пользователей раскритиковали женщину за "эротический" танец перед детьми и чересчур откровенный наряд.

В итоге местное управление образования инициировало проверку:

"Конечно, подобное выступление молодого учителя-педагога дополнительного образования по танцам, которое явилось его личной инициативой с задумкой о птице счастья, недопустимо и неуместно на празднике, посвящённом Дню знаний. Под сомнение поставлена концепция воспитательной работы всей школы".

Автор: Виолетта Орлова