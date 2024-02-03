"Падайте в ноги, ничтожества" - так отдает распоряжения губернатор Омской области, вернувшись с "ДНР" в Украине.

Кремль расплачивается за назначение "своих" на территориях временно оккупированной Украины: вернувшиеся на родину чиновники и силовики не только осмелели, но и прошли там свою "школу коррупции".

Их наглость и вольнодумство - это чересчур даже по меркам российских госслужащих, пишет Медуза, ccылаясь на шесть осведомленных источников. Среди них упоминаются два сотрудника представительств Путина в России.

Они едины во мнении, что в Украине назначенцы Кремля "учатся чересчур вольному обращению". В частности, тому, как по своему усмотрению распоряжаться "путинскими" деньгами, выделенными с госбюджета РФ на оккупированные украинские города, указывает росСМИ.

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"Там бабла много - завались, а контроля нет. Схемы провернуть легко, и есть желающие из местных в этом помочь. Все плохо: обстрелы. Очень просто скрыть огрехи, даже если деньги просто украли", - объяснил один из источников.

Еще один собеседник росСМИ заявил, что такой "распил" средств - процесс нормальный и предсказуемый. По его словам, делегированные Россией в Украину лица должны, прежде всего, бороться с агентами Украины - так мыслит Кремль. "Остальное по остаточному принципу", - указал он.

При этом подчеркивается, что власть РФ смотрит на такие схемы "сквозь пальцы", поскольку россияне и так не слишком воодушевлены ехать в Украину в войну.

"Медуза" пишет, что после "украинского" опыта работы чиновники и силовики забываются и начинают играть по собственными правила на "большой земле", когда возвращаются в РФ.

Упоминается показательный случай, который процитировал близкий к администрации Путина источник. Речь идет о двух российских губернаторах: Виталии Хоценко (Омская область), который 9 месяцев "возглавлял" так называемую "ДНР", и Владиславе Кузнецове (главе Чукотки, успевшим поработать зампредседателя правительства "ЛНР").

До назначений в Украине они были посредственными "средними" чиновниками, но теперь их тон общения приобрел "полувоенный стиль". На уровне:

"Я даже не начальник, а командир. А вы - никто, падайте в ноги", - процитировал собеседник издания.

В Сибирском округе информатор уточнил росСМИ, что так "ласково" с местными представителями власти общается Хоценко.

В Кремле придумали новую идеологию

В январе 2024 года американский Институт изучения войны (ISW) заявил, что Кремль отказывается от своей старой идеологии "русского мира", поскольку данная концепция не соответствует разноэтничной России. Теперь будет делаться акцент на борьбу с "нацизмом", считают аналитики. При этом речь идет не только о противостоянии России с Украиной, врагом могут объявить любую страну Запада или же в целом весь демократический мир, считает ISW.

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