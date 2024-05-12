Эксперт отмечает, что обломки ракеты не смогли бы пробить все этажи многоэтажки и взорваться на первом этаже.

В российском Белгороде обрушился один из подъездов 10-этажного дома. Местные власти сразу же обвинили Украину в обстреле – сообщая, что якобы обломки ракеты рухнули на дом и обвалили его.

При этом эксперт Александр Коваленко опровергает это сообщение и называет оружие, которое могло предположительно вызвать такие разрушения.

Так, Коваленко, анализируя видео обрушения, отмечает, что детонация отчётливо видна на первых этажах, и мощность взрыва составляет не менее полутонны.

"Обломки ракеты не смогли бы пробить все этажи многоэтажки и взорваться на первом этаже. Это могла сделать только бомба, например, бетонобойная БЕТАБ-500, которые сейчас ВКС РФ применяют так же часто, как ОФАБ-500 с УМПК", - отмечает эксперт.

Таким образом, по мнению Коваленко, всё указывает именно на сход БЕТАБ-500 с Су-34, поскольку такие случаи уже неоднократно случались в Белгороде, хоть без настолько масштабных разрушений с трагическими последствиями.

Обвал дома в Белгороде - что известно

В российском Белгороде 12 мая прогремели взрывы. Позже стало известно, что обвалился подъезд многоэтажного дома с десятого до первого этажа.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате обрушения подъезда в жилом доме было повреждено 62 квартиры. По его словам, погибших пока нет, продолжается разбор завалов.

При этом аналитики обратили внимание, что наибольшие повреждения находятся с северо-восточной стороны дома, и скорее всего именно с этой стороны был нанесен удар. Таким образом, удар мог быть только со стороны РФ. При этом эксперты предположили, что это мог быть боеприпас, но никак не баллистическая ракета, ведь с северо-восточной стороны нет соответствующей воронки.

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