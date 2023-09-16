Обозреватель не исключает, что россияне показали Ким Чен Ыну макет ракеты.

Скорее всего, разрекламированная россиянами как новая крылатая ракета Х-БД сейчас существует только в форме прототипа, и ожидать ее массового применения по Украине не стоит, считает военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

"Серийный ли экземпляр был продемонстрирован Ким Чен Ыну, или "фанерный макет"? В целом, с учетом узкоспециализированного применения на ограниченном носителе и очень странном развитии проекта, я не исключаю, что скорее второе, нежели первое, увидел северокорейский мясник", - отметил эксперт.

По его информации, на сегодняшний день у РФ всего 14 боеспособных Ту-160, и еще два Ту-160М так до сих пор не доведены до ума.

Видео дня

Крылатая ракета Х-БД - что о ней известно

Как отметил Коваленко, впервые о ракете Х-БД заговорили в 2017 году:

"Это ракета - дальнейшее развитие крылатых ракет авиационного базирования Х-101/555 с применением на уникальном для российской авиации носителе Ту-160М2… Ракета Х-БД имеет длину около 11 метров, а диаметр корпуса около 0,8 м. Она действительно может иметь дальность полёта до 6,5 тысяч км".

При этом эксперт акцентировал внимание на том, что на данный момент неизвестно, прошла ли ракета испытания: "Почему с 2017 о ней "в железе" не сообщалось в то время, как куда более секретные пиарились нон-стоп?".

Напомним, ранее УНИАН писал, что в России заявили, что поставили на вооружение крылатые ракеты Х-БД с дальностью полета более 6500 километров для бомбардировщиков Ту-160.

Вас также могут заинтересовать новости: