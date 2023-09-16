Россия могла создать значительные запасы крылатых ракет воздушного запуска.

Существует реальная возможность, что Россия снова сосредоточится на атаках по объектам украинской энергетической инфраструктуры в течение зимы, считает разведка Великобритании.

Британское оборонное ведомство отмечает, что в период с октября 2022 года по март 2023 года Россия наносила удары по энергетической инфраструктуре, прежде всего крылатыми ракетами воздушного запуска (КРПЗ).

"Современные AS-23a KODIAK (Х-101 по классификации НАТО - УНИАН), были основой большинства этих ударных миссий. Россия использует стратегическую бомбардировочную авиацию, чтобы сбрасывать эти боеприпасы из глубины российской территории. Сообщения из открытых источников свидетельствуют о том, что с апреля 2023 года темпы использования на КРВЗ сократились, тогда как российские лидеры сконцентрировали усилия на увеличении темпов производства крылатых ракет", - говорится в сводке разведки.

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Разведчики предполагают, что Россия, вероятно, сможет создать значительные запасы крылатых ракет воздушного запуска, и это создает серьезную опасность.

"Существует реальная возможность, что Россия снова сосредоточит это оружие против объектов украинской инфраструктуры в течение зимы", – констатируют в ведомстве.

Удары по энергосистеме - прогнозы

Оператор Объединенной энергосети "Укрэнерго" готовится к худшему сценарию прохождения зимы. Ожидают массированные атаками ракетами и дронами.

Эксперты прогнозируют, что угроза замерзнуть и сидеть в темноте зимой нависнет над двумя крупными городами – Одессой и Киевом. Напряженной будет ситуация в Запорожье, Житомире, Кропивницком и Кременчуге.

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