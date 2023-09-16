Шойгу объявил, что на бомбардировщике установлены две кассеты по шесть ракет.

В России заявили, что поставили на вооружение крылатые ракеты Х-БД с дальностью полета более 6500 километров для бомбардировщиков Ту-160.

Соответствующее заявление сделал командующий дальней авиацией ВКС России генерал-лейтенант Сергей Кобылаш во время визита диктатора КНДР Ким Чен Ына на аэродром "Кневичи" в Приморском крае РФ, сообщает Минобороны РФ.

"Несет ракету Х-БД с дальностью более 6 500 километров", - заявил Кобылаш.

По его словам, грузоподъемность самолета составляет 100 тонн.

Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что на Ту-160 установлены две кассеты по шесть ракет.

РосСМИ пишут, что первые сообщения о разработке крылатой ракеты Х-БД появились в 2017 году. Информации о том, что ракеты были приняты на вооружение российской армии, до сих пор не было.

Российская ракета "Сармат" - что сообщалось

Напомним, 1 сентября стало известно, что в России якобы поставили на боевое дежурство стратегический ракетный комплекс "Сармат". Соответствующее заявление сделал глава государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" Юрий Борисов.

Как напомнил военно-политический обозреватель Александр Коваленко, ракета "Сармат" совершила всего один испытательный полет еще 20 апреля 2022 года. Он уверен, что она вряд ли совершит в ближайшее время последующие полеты.

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