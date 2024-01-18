Это была спецоперация ГУР "с привлечением современных украинских средств".

Атака беспилотников по нефтебазе в российской Ленинградской области, состоявшаяся в ночь на 18 января, является спецоперацией Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Об этом сообщил источник в спецслужбах, пишет РБК-Украина.

Как рассказали источники, речь идет об операции ГУР "с привлечением современных украинских средств". Сейчас же продолжается сбор данных, впрочем уже известно о подтвержденных попаданиях по целям.

Также собеседник отметил, что отныне военные объекты Санкт-Петербурга и Ленинградской области находятся "в зоне досягаемости украинских сил".

Видео дня

На вопрос, впервые ли украинским дронам удалось добраться до Ленинградской области РФ, источник уточнил, что это было "не впервые, но есть различия, и враг их почувствовал".

Следует отметить, что в ночь на четверг, 18 января, в России слышали взрывы в нескольких областях. По информации роспубликов, БПЛА упал и взорвался на территории нефтегазовой компании "Петербургский нефтяной терминал" (это самый крупный российский терминал по перевалке нефтепродуктов в Балтийском регионе). А также обломки дрона упали на территории морпорта, там разгорелся пожар.

Атаки украинских беспилотников

Ранее УНИАН писал, что 9 января в российском городе Орел два дрона "упали" на объект топливно-энергетического комплекса. Информацию подтвердил губернатор Орловской области Андрей Клычков.

РосСМИ сообщили, что дроны-камикадзе атаковали нефтебазу "Орелнефтепродукт".

"Вражеский БПЛА врезался в пустой резервуар на территории нефтебазы... Предварительно, пострадавших нет. Оперативные службы проверяют информацию о втором беспилотнике над нефтебазой "Орелнефтепродукт". Жители ближайших домов сообщают о втором взрыве".

Впоследствии источники сообщили, что атака на нефтебазу и энергообъект в российском городе Орел – это спецоперация Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: