Атака беспилотников по нефтебазе в российской Ленинградской области, состоявшаяся в ночь на 18 января, является спецоперацией Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Об этом сообщил источник в спецслужбах, пишет РБК-Украина.
Как рассказали источники, речь идет об операции ГУР "с привлечением современных украинских средств". Сейчас же продолжается сбор данных, впрочем уже известно о подтвержденных попаданиях по целям.
Также собеседник отметил, что отныне военные объекты Санкт-Петербурга и Ленинградской области находятся "в зоне досягаемости украинских сил".
На вопрос, впервые ли украинским дронам удалось добраться до Ленинградской области РФ, источник уточнил, что это было "не впервые, но есть различия, и враг их почувствовал".
Следует отметить, что в ночь на четверг, 18 января, в России слышали взрывы в нескольких областях. По информации роспубликов, БПЛА упал и взорвался на территории нефтегазовой компании "Петербургский нефтяной терминал" (это самый крупный российский терминал по перевалке нефтепродуктов в Балтийском регионе). А также обломки дрона упали на территории морпорта, там разгорелся пожар.
Атаки украинских беспилотников
Ранее УНИАН писал, что 9 января в российском городе Орел два дрона "упали" на объект топливно-энергетического комплекса. Информацию подтвердил губернатор Орловской области Андрей Клычков.
РосСМИ сообщили, что дроны-камикадзе атаковали нефтебазу "Орелнефтепродукт".
"Вражеский БПЛА врезался в пустой резервуар на территории нефтебазы... Предварительно, пострадавших нет. Оперативные службы проверяют информацию о втором беспилотнике над нефтебазой "Орелнефтепродукт". Жители ближайших домов сообщают о втором взрыве".
Впоследствии источники сообщили, что атака на нефтебазу и энергообъект в российском городе Орел – это спецоперация Главного управления разведки Министерства обороны Украины.