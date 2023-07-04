Сейчас у Путина есть несколько вариантов, как спасти ситуацию.

Мятеж Евгения Пригожина поставил под удар российское влияние в Африке и на Ближнем Востоке, где Кремль годами продвигал свои интересы через "Группу Вагнера". Теперь Владимир Путин лихорадочно ищет способ сохранить это влияние в новых обстоятельствах, пишет The New York Times.

Издание отмечает, что в течение многих лет управляемая Евгением Пригожиным частная армия действовала в качестве неофициального "доверенного лица" России в Латинской Америке, на Ближнем Востоке и в Африке. Распространяя через "Группу Вагнера" свое влияние в этих регионах мира, Кремль в то же время мог "удобно дистанцироваться" от этой группировки, которая заключала сомнительные союзы с местными диктаторами и применяла "безжалостную тактику" против местных оппозиционеров.

Однако вся эта система в одночасье рухнула, когда Пригожин поднял открытый мятеж против Кремля. Перспективы глобального влияния России оказались под вопросом.

Видео дня

"Поскольку Пригожин, как сообщается, сейчас находится в изгнании в Беларуси, Путин сталкивается с несколькими вариантами того, как поступить с тысячами наемников Вагнера, разбросанных по всему миру", – пишет NYT.

Так, Путин уже публично объявил, что боевики "Вагнера", не участвовавшие в попытке государственного переворота, могут подписать контракт с российской армией. Однако авторы публикации сомневаются, что этот вариант станет популярным среди наемников. К тому же их будет непросто интегрировать в регулярную армию.

Другим вариантом для Путина было бы сохранить зарубежную структуру "Вагнера" в текущем виде, просто заменив Пригожина каким-то другим руководителем всей группировки. Это позволит избежать разрушения внешнеполитической стратегии Москвы и сохранит неофициальное партнерство с африканскими режимами, которых поддерживал "Вагнер". Но этот вариант не сработает, если рядовые наемники и командиры среднего звена откажутся подчиняться новому начальству.

Третий вариант – это полный роспуск "Группы Вагнера" и распределение ее боевиков по другим "частным армиям", которые есть у России. Однако все потенциальные преемники "Вагнера" куда менее опытны и влиятельны в вопросах ведения того вида деятельности, которым Пригожин занимался в Африке.

"На фоне туманных сообщений ясно одно: для лидера, который усердно работал над созданием имиджа мастера-стратега, у Путина, похоже, нет плана на то, что будет дальше с Вагнером. Вместо этого он выглядит все более уязвимым как дома, так и в своих попытках сохранить влияние России за рубежом", – резюмирует NYT.

Ситуация с "Группой Вагнера" – последние новости

После скоротечного мятежа 24 июня Евгений Пригожин надолго "пропал с радаров". Накануне он впервые за эти дни вышел "в эфир" и рассказал о планах. В аудиосообщении Пригожин пообещал новые победы на фронте, но при этом умолчал о том, что дальше будет с его "ЧВК".

Между тем в Беларуси ведется активное обустройство военной базы, которую, как представляется, должны занять или уже начали занимать наемники "Группы Вагнера". По предварительным оценкам, в этот полевой лагерь можно вместить около 9 тысяч человек.

Вас также могут заинтересовать новости: